В Д.Трамп во время выступления бросили охапку флагов РФ

Так, президент США Д.Трамп во время выступления, посвященного 100 дням его президентства, говорил свою фирменную фразу "Сделать Америку снова большой (страной - ред)" на фоне брошенных кем-то в воздух российских флагов.

"Во время речи Д.Трамп кто-то подбросил в воздух охапку российских флагов перед камерой", - написал на своей странице в социальной сети Twitter корреспондент телеканала CNBC Стив Копак (Steve Kopack), разместив также видеозапись с отрывком выступления американского президента.

As Trump speaks, it appears someone briefly threw a bunch of Russian flags up in air in front of the pool camera. pic.twitter.com/1dt8VMtRlW

- Steve Kopack (@SteveKopack) 30 апреля 2017 г.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп назвал первые дней своего пребывания у власти "наиболее успешными в истории страны".