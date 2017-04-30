У Д.Трампа під час виступу жбурнули оберемок прапорців РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Під час виступу президента США Дональда Трампа на консервативної конференції в передмісті Вашингтона хтось підкинув в повітря оберемок російських прапорів перед камерою, передає УНН з посиланням на C-SPAN.
Так, президент США Д.Трамп під час виступу, присвяченого 100 дням його президентства, говорив свою фірмову фразу “Зробити Америку знову великою (країною — ред)” на тлі кинутих кимось в повітря російських прапорів.
“Під час промови Д.Трампа хтось підкинув в повітря оберемок російських прапорів перед камерою,” — написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter кореспондент телеканалу CNBC Стів Копак (Steve Kopack), розмістивши також відеозапис з уривком виступу американського президента.
As Trump speaks, it appears someone briefly threw a bunch of Russian flags up in air in front of the pool camera. pic.twitter.com/1dt8VMtRlW— Steve Kopack (@SteveKopack) 30 апреля 2017 г.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп назвав перші днів свого перебування при владі “найбільш успішними в історії країни”.