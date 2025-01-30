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Турция закрывает тысячи отелей

Турция закрывает тысячи отелей

Киев  •  УНН

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Министерство культуры и туризма Турции планирует закрыть 17% отелей страны из-за несоответствия требованиям. Больше всего закрытий коснется Стамбула - 767 объектов, Измира - 515 и Сакарьи - 499.

Власти Турции планируют закрыть 17% от всех отелей в стране, в рамках проверок, проведенных после трагедии на горнолыжном курорте. В основном это затронет город Стамбул, но пострадают и популярные туристические курорты. Об этом информирует УНН со ссылкой на турецкий телеканал NTV и издание Turizm Günlüğü.

Детали

Отмечается, что министерство культуры и туризма приняло решение закрыть 4 тыс. 380 отелей, которые были признаны не соответствующими туристическим требованиям за последние три года.

Согласно поправкам, внесенным в Закон о поощрении туризма в 2021 и 2023 годах, отели, которым муниципалитеты и специальные провинциальные администрации предоставили лицензии на ведение бизнеса, должны получить лицензию на туристический бизнес в течение 6 месяцев

- говорится в заметке.

Отели, которые не получат лицензию на туристическую деятельность в течение этого периода, будут закрыты в течение месяца.

Как пишет Turizm Günlüğü, министерство приняло решение еще с 2022 года закрыть 4 тысячи 380 объектов, которые не завершили проверки на квалификацию туристических объектов. Процесс закрытия был осуществлен муниципалитетами и специальными администрациями провинций, которые уполномочены выдавать предприятиям лицензии на ведение бизнеса и работу.

Было заявлено, что в Турции только 25 тысяч 908 туристических объектов, и в рамках заявки почти 17% этих объектов было закрыто, поскольку они не соответствовали стандартам.

Стамбул занимает первое место среди провинций с туристическими объектами, которые было решено закрыть за последние 3 года, с 767 объектами. За этой провинцией следуют Измир с 515 объектами и Сакарья с 499 объектами

- отметили в Turizm Günlüğü.

Отели в популярном среди иностранных туристов квартале Калеичи закрыты из-за нарушений, в том числе отсутствия лицензий на деятельность, сообщил глава муниципалитета Муратпаша Умит Уйсал телеканалу NTV.

"Мы работаем в координации со всеми ведомствами при проведении проверок, в частности по соблюдению пожарной безопасности", - сказал чиновник.

Напомним

В отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте в Турции произошел смертельный пожар. Погибло 76 человек, идентифицировано 52 тела, задержаны девять подозреваемых.

В деле о пожаре в турецком отеле 29 задержанных: кто попал за решетку29.01.25, 12:47 • 23113 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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