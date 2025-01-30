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Туреччина закриває тисячі готелів

Туреччина закриває тисячі готелів

Київ • УНН

 • 69236 перегляди

Міністерство культури і туризму Туреччини планує закрити 17% готелів країни через невідповідність вимогам. Найбільше закриттів торкнеться Стамбула - 767 об'єктів, Ізміра - 515 та Сакар'ї - 499.

Влада Туреччини планує закрити 17% від усіх готелів в країні, в рамках перевірок, проведених після трагедії на гірськолижному курорті. В основному це зачепить місто Стамбул, але постраждають і популярні туристичні курорти. Про це інформує УНН з посиланням на турецький телеканал NTV та видання Turizm Günlüğü.

Деталі

Зазначається, що міністерство культури і туризму прийняло рішення закрити 4 тис. 380 готелів, які були визнані такими, що не відповідають туристичним вимогам за останні три роки.

Відповідно до поправок, внесених до Закону про заохочення туризму у 2021 та 2023 роках, готелі, яким муніципалітети та спеціальні провінційні адміністрації надали ліцензії на ведення бізнесу, мають отримати ліцензію на туристичний бізнес протягом 6 місяців

- йдеться у дописі.

Готелі, які не отримають ліцензію на туристичну діяльність протягом цього періоду, буде закрито протягом місяця.

Як пише Turizm Günlüğü, міністерство ухвалило рішення ще з 2022 року закрити 4 тисячі 380 об'єктів, які не завершили перевірки на кваліфікацію туристичних об'єктів. Процес закриття було здійснено муніципалітетами та спеціальними адміністраціями провінцій, які уповноважені видавати підприємствам ліцензії на ведення бізнесу та роботу.

Було заявлено, що в Туреччині лише 25 тисяч 908 туристичних об'єктів, і в рамках заявки майже 17% цих об'єктів було закрито, оскільки вони не відповідали стандартам.

Стамбул займає перше місце серед провінцій з туристичними об'єктами, які було вирішено закрити за останні 3 роки, із 767 об'єктами. За цією провінцією йдуть Ізмір із 515 об'єктами та Сакар'я із 499 об'єктами

- зазначили в Turizm Günlüğü.

Готелі у популярному серед іноземних туристів кварталі Калеїчі закриті через порушення, у тому числі відсутність ліцензій на діяльність, повідомив голова муніципалітету Муратпаша Уміт Уйсал телеканалу NTV.

"Ми працюємо в координації з усіма відомствами під час проведення перевірок, зокрема щодо дотримання пожежної безпеки", - сказав чиновник.

Нагадаємо

У готелі Grand Kartal на гірськолижному курорті в Туреччині сталася смертельна пожежа. Загинуло 76 людей, ідентифіковано 52 тіла, затримано дев'ять підозрюваних.

У справі про пожежу в турецькому готелі 29 затриманих: хто потрапив за ґрати29.01.25, 12:47 • 27174 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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