Турция закрыла воздушное пространство для самолета президента Израиля
Киев • УНН
Президент Израиля Ицхак Герцог отменил визит на климатическую конференцию ООН в Баку из-за отказа Турции предоставить разрешение на пролет. Официально причиной отмены названы "проблемы безопасности".
Турция не разрешила пролет самолету президента Израиля Ицхака Герцога, из-за чего он отменил визит на климатическую конференцию ООН в Баку. Об этом сообщает Milliyet, пишет УНН.
Отмечается, что Герцог отменил свой запланированный визит на климатическую конференцию ООН, которая проходила в столице Азербайджана Баку.
Причиной отмены визита назвали "проблемы безопасности", которые возникли после оценки ситуации.
Однако, как сообщает газета Yedioth Ahronot, источники в МИД Азербайджана объявили, что настоящая причина заключается в том, что Турция не позволила президентскому самолету Израиля "Крыло Сиона" проходить через свое воздушное пространство.
Напомним
Президент Турции Эрдоган призвал мировое сообщество остановить премьер-министра Израиля Нетаньяху, сравнивая его с Гитлером. Он предложил рассмотреть принудительные меры против Израиля на Генассамблее ООН.