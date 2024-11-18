Турция закрыла воздушное пространство для самолета президента Израиля

Турция не разрешила пролет самолету президента Израиля Ицхака Герцога, из-за чего он отменил визит на климатическую конференцию ООН в Баку. Об этом сообщает Milliyet, пишет УНН.

Отмечается, что Герцог отменил свой запланированный визит на климатическую конференцию ООН, которая проходила в столице Азербайджана Баку.

Причиной отмены визита назвали "проблемы безопасности", которые возникли после оценки ситуации.

Однако, как сообщает газета Yedioth Ahronot, источники в МИД Азербайджана объявили, что настоящая причина заключается в том, что Турция не позволила президентскому самолету Израиля "Крыло Сиона" проходить через свое воздушное пространство.

Напомним

Президент Турции Эрдоган призвал мировое сообщество остановить премьер-министра Израиля Нетаньяху, сравнивая его с Гитлером. Он предложил рассмотреть принудительные меры против Израиля на Генассамблее ООН.