Турция ограничивает экспорт в Израиль до прекращения огня в Газе

Во вторник Турция объявила, что ограничит экспорт в Израиль ряда товаров, в том числе стали, железа и алюминиевых композитных изделий, - до прекращения огня в Газе. Об этом передает УНН со ссылкой на Anadolu и Reuters.

Детали

Во вторник 9 марта Турция объявила, что ограничит экспорт в Израиль, пока не будет прекращения огня в секторе Газа. Речь идет об экспортных ограничениях в отношении 54 товаров, в том числе алюминия и стали, которые вступают в силу немедленно.

Введение ограничений является ответом на отказ Израиля разрешить Анкаре доставить гуманитарную помощь в Газу, передает "Anadolu".

Нет ни одного повода, под которым Израиль мог бы препятствовать нашим авиаперевозкам помощи голодающим жителям Газы. В этой ситуации мы решили принять новую серию мер против Израиля - заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью турецкому информационному агентству.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отреагировал на это, заявив, что Турция "в одностороннем порядке нарушила" торговые соглашения своим решением ограничить экспорт в Израиль, и что Израиль будет принимать аналогичные меры против продукции из Турции.

Напомним,

Израиль выводит наземные войска из южной части сектора Газа после завершения миссии в районе Хан-Юниса, сохраняя значительные силы в этом районе для будущих операций против ХАМАС.

Также УНН сообщал, что Израиль одобрил восстановление перехода Эрез и использование порта Ашдод для помощи Газе.

Ирак планирует отремонтировать нефтепровод Киркук-Джейхан в Турцию, что позволит экспортировать до 350 000 баррелей в сутки до конца месяца, что может вызвать напряженность в отношениях с курдскими властями в отношении контроля над доходами от нефти.