Турция может ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО до конца года - Reuters

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
  •  97410 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
  •  100626 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
  •  87299 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
  •  102419 просмотра

Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

Эксклюзив
В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
  •  116476 просмотра

В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

Эксклюзив
50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
  •  135138 просмотра

50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

Эксклюзив
Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
27 ноября  •  173180 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

Эксклюзив
В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
27 ноября  •  163934 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
27 ноября  •  163303 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

Эксклюзив
Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
27 ноября  •  153806 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

Эксклюзив
Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
27 ноября  •  63296 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

Эксклюзив
Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
27 ноября  •  152817 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

Эксклюзив
В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
27 ноября  •  142061 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

Эксклюзив
Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
27 ноября  •  135745 просмотра

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
  •  28072 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
turtsiya-mozhet-ratifitsirovat-zayavku-shvetsii-na-vstuplenie-v-nato-do-kontsa-goda-reuters

Турция может ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО до конца года - Reuters

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 23:21  •  4687 просмотра

Read in English

Министр иностранных дел Турции сообщил НАТО, что членство Швеции в НАТО может быть ратифицировано до конца года при условии одобрения внутри страны и дополнительных антитеррористических мер со стороны Швеции.

Турция уведомила НАТО, что ратификация заявки Швеции может состояться до конца года. В частности министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил во вторник коллегам из НАТО, что он упорно работает над ратификацией Швеции в НАТО, которая сейчас обсуждается в турецком парламенте. Он также назвал вероятные сроки, когда эта северная страна официально вступит в альянс. Речь идет о конце 2023 года. Об этом сообщил Reuters высокопоставленный представитель Государственного департамента США, передает УНН.

Я скажу, что по итогам встречи это будет сделано до конца года

сказал чиновник на условиях анонимности.

Контекст

Отметим, что в Брюсселе во вторник, 28 ноября, состоялась встреча министров иностранных дел стран НАТО.

И Швеция, и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года после вторжения России в Украину.

Президент Турции Эрдоган тогда выдвинул возражения против обоих запросов из-за того, что, по его словам, скандинавские страны защищают тех, кого Турция считает террористами, а также их эмбарго на оборонную торговлю. Турция поддержала заявку Финляндии в апреле, но заставила Швецию ждать.

Турция требовала, чтобы Швеция предприняла дополнительные шаги в отношении местных членов Рабочей партии Курдистана (РПК).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Турция сообщила НАТО, что присоединения Швеции к встрече на следующей неделе не будет - Reuters

В ответ Стокгольм представил законопроект о борьбе с терроризмом, который делает членство в организации незаконным, а также снимает ограничения на экспорт оружия в Турцию. Сторона заявляет, что выполнила свою часть соглашения, подписанного в прошлом году.

Для ратификации законопроект должен быть одобрен турецкой комиссией по иностранным делам, прежде чем он будет вынесен на голосование в парламенте, которое может состояться через несколько дней или недель. Затем Эрдоган подпишет закон, завершающий процесс, длительность которого огорчила союзников Анкары и стала проверкой ее связей с Западом.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Туреччина може ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО до кінця року - Reuters
Turkey may ratify Sweden's NATO bid by end of year - Reuters
Новости по теме

Турция может ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО до конца года - Reuters

Министр иностранных дел Турции сообщил НАТО, что членство Швеции в НАТО может быть ратифицировано до конца года при условии одобрения внутри страны и дополнительных антитеррористических мер со стороны Швеции.

Политика •   •  4687 просмотра
Турция может ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО до конца года - Reuters

Кулеба встретился с главой МИД Франции и обсудил европейскую оборонную промышленность

Министр иностранных дел Украины Кулеба встретился в Брюсселе с министром иностранных дел Франции Колонной; Франция пообещала поддержать переговоры о вступлении Украины в ЕС и усилить европейское сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

Политика •   •  5621 просмотра
Кулеба встретился с главой МИД Франции и обсудил европейскую оборонную промышленность

Непогода в Украине: обесточены более трех сотен городов и сел, в снежном плену оказались почти две тысячи автомобилей

Более 300 населенных пунктов в Украине обесточены из-за непогоды, почти 2 000 автомобилей эвакуированы с заваленных снегом дорог. Аварийные бригады привлечены к восстановительным работам, однако ситуация остается сложной в нескольких регионах.

Общество •   •  5820 просмотра
Непогода в Украине: обесточены более трех сотен городов и сел, в снежном плену оказались почти две тысячи автомобилей

Владимир Зеленский победил в номинации "Мечтатели" по версии Politico

Президент Украины Владимир Зеленский победил в категории "Мечтатели" по версии Politico, а российский оппозиционер Алексей Навальный занял второе место. Зеленского похвалили за то, что он вдохновил украинцев на сопротивление и приблизил страну к членству в ЕС и НАТО.

Политика •   •  7832 просмотра
Владимир Зеленский победил в номинации "Мечтатели" по версии Politico

Руководство Европарламента поддерживает переговоры о вступлении Украины в ЕС - Кулеба

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, сообщил, что лидеры Европейского парламента поддерживают переговоры о членстве Украины в ЕС, и прилагаются усилия для принятия положительного решения в декабре.

Политика •   •  8697 просмотра
Руководство Европарламента поддерживает переговоры о вступлении Украины в ЕС - Кулеба

Испания поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Брюсселе выразил поддержку началу переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Политика •   •  9594 просмотра
Испания поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Расходы на прическу и макияж Президента бундестага в прошлом году превысили 13000 евро

Бундестаг потратил более 13 000 евро на макияж для президента Бербеля Баса в 2022 году, как показало расследование "Альтернативы для Германии", и еще 11 970 евро в этом году.

Политика •   •  11088 просмотра
Расходы на прическу и макияж Президента бундестага в прошлом году превысили 13000 евро

Кулеба встретился в Брюсселе с новым министром иностранных дел Словакии Бланаром

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Брюсселе с новым министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром, обсудив поддержку Словакией территориальной целостности Украины и сотрудничество в сфере обороны. Кулеба поблагодарил Словакию за постоянную поддержку и помощь.

Политика •   •  12218 просмотра
Кулеба встретился в Брюсселе с новым министром иностранных дел Словакии Бланаром

Утечка воды в ядро Земли могла породить таинственный слой, который выбрасывает кристаллы - исследование

Исследование предполагает, что вода, которая просачивается с поверхности Земли в ядро, создала таинственный слой, слой E", который выбрасывает кристаллы кремнезема и может быть старше внутреннего ядра. Ученые использовали лабораторные эксперименты, чтобы показать, как вода взаимодействует с ядром, бросая вызов предыдущим представлениям о ее составе.

Общество •   •  14458 просмотра
Утечка воды в ядро Земли могла породить таинственный слой, который выбрасывает кристаллы - исследование

На Харьковщине полиция задержала мужчину, который едва не сжег заживо детей

Пьяный мужчина в Харьковской области поджег пятерых подростков; полиция задержала его. Пострадавшие в возрасте от 11 до 17 лет госпитализированы, но их состояние не угрожает жизни.

Криминал и ЧП •   •  14081 просмотра
На Харьковщине полиция задержала мужчину, который едва не сжег заживо детей