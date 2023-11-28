Турция может ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО до конца года - Reuters

Турция уведомила НАТО, что ратификация заявки Швеции может состояться до конца года. В частности министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил во вторник коллегам из НАТО, что он упорно работает над ратификацией Швеции в НАТО, которая сейчас обсуждается в турецком парламенте. Он также назвал вероятные сроки, когда эта северная страна официально вступит в альянс. Речь идет о конце 2023 года. Об этом сообщил Reuters высокопоставленный представитель Государственного департамента США, передает УНН.

Я скажу, что по итогам встречи это будет сделано до конца года сказал чиновник на условиях анонимности.

Контекст

Отметим, что в Брюсселе во вторник, 28 ноября, состоялась встреча министров иностранных дел стран НАТО.

И Швеция, и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года после вторжения России в Украину.

Президент Турции Эрдоган тогда выдвинул возражения против обоих запросов из-за того, что, по его словам, скандинавские страны защищают тех, кого Турция считает террористами, а также их эмбарго на оборонную торговлю. Турция поддержала заявку Финляндии в апреле, но заставила Швецию ждать.

Турция требовала, чтобы Швеция предприняла дополнительные шаги в отношении местных членов Рабочей партии Курдистана (РПК).

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В ответ Стокгольм представил законопроект о борьбе с терроризмом, который делает членство в организации незаконным, а также снимает ограничения на экспорт оружия в Турцию. Сторона заявляет, что выполнила свою часть соглашения, подписанного в прошлом году.

Для ратификации законопроект должен быть одобрен турецкой комиссией по иностранным делам, прежде чем он будет вынесен на голосование в парламенте, которое может состояться через несколько дней или недель. Затем Эрдоган подпишет закон, завершающий процесс, длительность которого огорчила союзников Анкары и стала проверкой ее связей с Западом.