ВСК относительно нападений на активистов хочет встретиться с Зеленским из-за дела Гандзюк

"... завершилось заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно нападений на активистов. На этот раз руководитель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова пришла к нам на ВСК. К сожалению, в очередной раз председатель Служба безопасности Украины проигнорировал. Комиссия будет настаивать, чтобы господин Баканов перестал избегать парламент и пришел ВСК", - написала Бобровская.

По ее словам, заседание ВСК было закрытым. Комиссия взяла показания у приглашенных и направит ряд обращений в правоохранительные органы для получения дополнительной информации, в частности, к Генпрокуратра и СБУ.

"Мы также готовим письмо Владимира Зеленского о необходимости скорой встречи через актуальных событиях по делам Екатерины Гандзюк и Сергея Стерненка. Президент год назад обещал, что это будут принципиальные "красные линии" для него - сейчас лучшее время доказать это действиями", - отметила нардеп.

Напомним, в Офисе Генерального прокурора 27 апреля был проведен брифинг по делу Гандзюк. Там стало известно, что Офис Генерального прокурора завершил расследование по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Москаленко (Левина).

После него активисты пришли с протестами к ОП и дом генпрокурора Венедиктовой. Венедиктова отреагировала на акцию протеста из-за дела Гандзюк.

Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошело 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.