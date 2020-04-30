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ТСК щодо нападів на активістів хоче зустрітись із Зеленським через справу Гандзюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради щодо нападів на активістів готує листа до Президента України Володимира Зеленського про необхідність скорої зустрічі через актуальні події у справах Катерини Гандзюк та Сергія Стерненка. Про це повідомила народний депутат Соломія Бобровська на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

ТСК щодо нападів на активістів хоче зустрітись із Зеленським через справу Гандзюк

“... завершилося засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо нападів на активістів. Цього разу керівниця офісу генпрокурора Ірина Венедіктова прийшла до нас на ТСК. На жаль, вкотре голова Служба безпеки України проігнорував. Комісія наполягатиме, щоб пан Баканов перестав уникати парламент і прийшов ТСК”, — написала Бобровська.

За її словами, засідання ТСК було закритим. Комісія взяла свідчення у запрошених та направить низку звернень у правоохоронні органи для отримання додаткової інформації, зокрема, до Генпрокуратри та СБУ.

“Ми також готуємо листа до Володимира Зеленського про необхідність скорої зустрічі через актуальні події у справах Катерини Гандзюк та Сергія Стерненка. Президент рік тому обіцяв, що це будуть принципові “червоні лінії” для нього — зараз найкращий час довести це діями", - зазначила нардеп.

Нагадаємо, в Офісі Генерального прокурора 27 квітня було проведено брифінг щодо справи Гандзюк. Там стало відомо, що Офіс Генерального прокурора завершив розслідування у справі щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та Олексія Москаленка (Левіна).

Після нього активісти прийшли з протестами до ОП та будинку Генпрокурора Венедіктової. Венедіктова відреагувала на акцію протесту через справу Гандзюк.

Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.

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