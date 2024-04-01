Центробанк рф рассматривает нестабильные валюты для резервов на фоне изоляции российской экономики

Российский центробанк почувствовал усиление санкций Запада, и рассматривает варианты для своих резервов в валютах стран, даже менее стабильных и ликвидных, чем китайский юань. Об этом пишет business insider ссылаясь на отчет Центробанка рф, передает УНН.

Курсы этих валют отличаются высокой волатильностью, рынки имеют низкую ликвидность, а в ряде таких стран существуют ограничения на движение капитала, что является препятствием для их использования. - говорится в отчете ЦБ рф.

Детали

Банк не уточнил, о каких именно валютах или странах идет речь. Впрочем, состояние растущей изоляции для России, и увеличение стран "недружественных" к РФ, заставило их рассмотреть все альтернативные пути. В частности, российский центральный банк заявил, что роль юаня как международной валюты и его ликвидность "заметно" выросли за последние годы.

Эти факторы обусловливают ключевую роль китайского юаня в формировании резервных активов. - заявили в российском банке.

В business insider подчеркнули, что все большая зависимость России от юаня свидетельствует о том, что ее экономика становится все более изолированной в системе международной торговли и финансов. Это также указывает на то, что юань растет как соперник доллару США как международной торговле и резервной валюте.

Центробанк России также проинформировал о наличии в 2023 году международных резервов на сумму 599 миллиардов долларов, включая 300 миллиардов долларов, замороженных Западом, которые США и ЕС хотят передать для восстановления Украины.

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Дополнительно

Страны по всему миру, которые присоединились к глобальной финансовой системе, основанной на долларах, чтобы наказать Россию, были вынуждены обратиться к альтернативным валютам, включая юань, для диверсификации.

Впрочем, России удалось удержать свою экономику после двух лет войны против Украины. Сейчас россияне перефокусировали свою торговлю с Запада на Восток и альтернативные рынки, типа Индии и Китая. А чтобы обойти запрет Запада на использование некоторыми российскими банками SWIFT, президент рф призвал предпринимателей к торговле в местных валютах.

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Однако москве все больше мешает ужесточение западных санкций, особенно вторичных санкций против компаний, все еще ведущих бизнес с россией.

Впрочем, аналитики отмечают, что зависимость москвы от китайского юаня связана с серьезными рисками.

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В прошлом месяце Bloomberg писал, что российские компании, которые пользуются займами в китайских юанях, сталкиваются с повышением стоимости кредитования. Сообщалось, что стоимость заимствований для краткосрочных облигаций в юанях даже ненадолго подскочила до 15,7% 1 марта, а через несколько дней упала до 4%.