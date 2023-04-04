Китайский юань заменил доллар как самая продаваемая валюта в россии

Детали

Юань впервые превзошел доллар по месячному объему торгов в феврале, а в марте разница стала заметнее, свидетельствуют данные, составленные Bloomberg на основе ежедневных отчетов о сделках Московской биржи. До вторжения объем торгов юанем на российском рынке был мизерный.

Переход произошел после того, как в этом году дополнительные санкции коснулись тех немногих российских банков, которые сохранили возможность трансграничных переводов в долларах и других валютах стран, заклейменных кремлем как «недружественные». Raiffeisen Bank International AG, российский филиал которого остается одним из основных проводников международных платежей в стране, оказался среди кредиторов, подвергшихся повышенному давлению со стороны европейских и американских властей.

Широкие санкции, направленные против финансовой системы россии, заставили кремль и российские компании перевести свои внешнеторговые операции с доллара и евро на валюты стран, которые отказались присоединиться к любым ограничениям.

Министерство финансов перевело свои рыночные операции на юань вместо доллара в начале этого года и разработало новую структуру для фонда национального благосостояния, чтобы 60% его активов держались в юанях. Банк россии регулярно призывает компании и граждан переводить свои активы в рубли или «дружественные» валюты, чтобы избежать риска их блокировки или заморозки.

Несмотря на все это, доллар до сих пор остается самой популярной валютой на российском рынке, лишь изредка уступая юаню по объемам в каждый торговый день, согласно биржевым данным, собранным Bloomberg.

Кроме того, хотя юань был более популярным в россии, контроль за движением капитала в Китае, а также геополитические опасения среди глобальных инвесторов остаются барьером, поскольку Пекин стремится продвигать использование валюты за рубежом. По данным МВФ, распределение мировых валютных резервов в юанях составило около 2,7% от общей суммы к концу прошлого года по сравнению с пиковым показателем 2,9% в первом квартале.

«Сейчас на рынке меньше долларов, поскольку доходы россии сократились из-за падения цен на нефть и сокращения экспорта», - сказал Искандер Луцко, стратег ITI London. При этом «импорт товаров из россии в Китай вырос на 29%, хотя экспорт из Китая стагнирует».