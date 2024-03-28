Военная помощь Украине и замораживание активов рф: Стефанчук встретился с председателем Национального собрания Франции

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с председателем Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве, которая находится с рабочим визитом в Украине. Политики, в частности обсудили оборонные потребности Украины и замораживание российских активов. Об этом спикер парламента рассказал на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Обсудили сотрудничество в оборонной сфере. Отметил, что рассчитываю на дальнейшие поставки вооружения и военной техники, а также на начало долгосрочных проектов с французскими компаниями оборонно-промышленного комплекса - написал Стефанчук.

По его словам, оборонным потребностям Украины было уделено особое внимание. Речь шла прежде всего о защите воздушного пространства Украины и дополнительных системах ПВО, дальнобойных ракетах, авиационной поддержке и усилении возможностей тактической авиации.

Также Стефанчук отметил важность подписанного соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Францией и поблагодарил за поддержку документа французским парламентом.

Кроме того, председатель ВР выразил благодарность за решение Франции о заморозке российских активов.

"Сейчас важно найти правовой механизм для направления этих активов на восстановление Украины и возмещение Украине убытков", - указал Стефанчук.

Также, как сообщается, стороне обсудили путь Украины в ЕС и НАТО, реализацию Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее УНН сообщал, что сегодня в столицу Украины прибыла председатель Национальной Ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве.

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявлял, что готов использовать свои полномочия, чтобы ускорить производство оружия и снарядов, необходимых Украине.