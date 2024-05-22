Цены на нефть снижаются третью сессию подряд из-за опасений относительно уровня ставок в США

Цены на нефть упали третью сессию подряд в среду на ожиданиях того, что Федеральная резервная система США может сохранить процентные ставки на высоком уровне дольше из-за устойчивой инфляции, что потенциально может повлиять на использование топлива в крупнейшем потребители нефти в мире. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent в 05: 46 EET подешевели на 60 центов, или на 0,7%, до 82,28 доллара за баррель, в то время, как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 64 цента, или на 0,8%, до 78,02 доллара.

Во вторник цены на нефть снизились примерно на 1%.

Политики ФРС заявили, что Центральный банк США должен подождать еще несколько месяцев, чтобы убедиться, что инфляция действительно вернулась к целевому показателю в 2%, прежде чем снижать процентные ставки.

Более высокая стоимость заимствований может замедлить экономический рост и оказать давление на спрос на нефть.

На прошлой неделе запасы сырой нефти и бензина в США выросли, в то время как запасы дистиллятов упали, согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник.

Инвесторы ожидают протокола последнего заседания ФРС и еженедельных данных о запасах нефти в США от Управления энергетической информации США (EIA), которые будут опубликованы позже в среду.

Протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) будет тщательно изучаться на предмет оценки ФРС скачкообразной инфляции в первом квартале и подсказок относительно сроков и масштабов потенциального снижения процентных ставок в 2024 году, - отмечают аналитики ANZ в своем отчете.

Еврозона почти пообещала снизить ставку 6 июня на фоне более позитивных экономических прогнозов. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард в интервью, которое вышло в эфир во вторник, заявила, что она "действительно уверена", что инфляция в еврозоне находится под контролем.

российская нефть "Сокол" возвращается в порты Индии, несмотря на санкции США - Bloomberg