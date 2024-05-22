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Ціни на нафту зменшуються третю сесію поспіль через побоювання щодо рівня ставок у США

Ціни на нафту зменшуються третю сесію поспіль через побоювання щодо рівня ставок у США

Київ • УНН

 • 19179 перегляди

Ціни на нафту знижуються третю сесію поспіль через очікування того, що Федеральна резервна система США може довше зберігати високі процентні ставки для боротьби зі стійкою інфляцією, що потенційно вплине на попит на паливо у найбільшого в світі споживача нафти.

Ціни на нафту впали третю сесію поспіль в середу на очікуваннях того, що Федеральна резервна система США може зберегти процентні ставки на високому рівні довше через стійку інфляцію, що потенційно може вплинути на використання палива в найбільшому споживачі нафти у світі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:46 EET подешевшали на 60 центів, або на 0,7%, до 82,28 долара за барель, в той час, як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 64 центи, або на 0,8%, до 78,02 долара.

У вівторок ціни на нафту знизилися приблизно на 1%.

Політики ФРС заявили, що центральний банк США повинен почекати ще кілька місяців, щоб переконатися, що інфляція дійсно повернулася на шлях до цільового показника у 2%, перш ніж знижувати процентні ставки.

Вища вартість запозичень може сповільнити економічне зростання і чинити тиск на попит на нафту.

Минулого тижня запаси сирої нафти й бензину в США зросли, в той час, як запаси дистилятів впали, згідно з даними Американського інституту нафти (API), опублікованими у вівторок.

Інвестори очікують протоколу останнього засідання ФРС і щотижневих даних про запаси нафти в США від Управління енергетичної інформації США (EIA), які будуть опубліковані пізніше в середу.

Протокол засідання Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC) буде ретельно вивчатися на предмет оцінки ФРС стрибкоподібної інфляції в першому кварталі й підказок щодо термінів і масштабів потенційного зниження процентних ставок у 2024 році,

- відзначають аналітики ANZ у своєму звіті.

Єврозона майже пообіцяла знизити ставку 6 червня на тлі більш позитивних економічних прогнозів. Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард в інтерв'ю, яке вийшло в ефір у вівторок, заявила, що вона "дійсно впевнена", що інфляція в єврозоні знаходиться під контролем.

російська нафта "Сокол" повертається до портів Індії, попри санкції США - Bloomberg02.04.24, 15:48 • 24882 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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