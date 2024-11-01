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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Цены на нефть резко выросли из-за возможного удара Ирана по Израилю

Цены на нефть резко выросли из-за возможного удара Ирана по Израилю

Киев  •  УНН

09:54 • 4692 просмотра

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Нефть Brent и WTI подорожали более чем на $1 из-за сообщений о подготовке Ираном удара по Израилю с территории Ирака. На цены также повлияли ожидания относительно отсрочки ОПЕК+ увеличения добычи.

Цены на нефть продолжили рост в пятницу, поднявшись более чем на $1 за баррель после сообщений о том, что Иран готовит ответный удар по Израилю из Ирака в ближайшие дни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,39 доллара, или 1,9%, до $74,20 доллара за баррель. Цена на американскую нефть West Texas Intermediate выросла на 1,44 доллара, или на 2,1%, до 70,70 доллара.

Цены поднялись на фоне сообщений израильской разведки, которая считает, что Иран может атаковать Израиль с территории Ирака  уже в ближайшие дни, возможно, до президентских выборов в США 5 ноября, сообщает в четверг Axios со ссылкой на два неназванных израильских источника. Для него могут использовать большое количество баллистических ракет и беспилотников.

На цены также повлияли, как отмечается,  ожидания того, что ОПЕК+ может отложить запланированное на декабрь увеличение добычи нефти на месяц или более, сообщили Reuters в среду четыре источника, близкие к этому вопросу, ссылаясь на беспокойство по поводу низкого спроса на нефть и растущего предложения. Решение может быть принято уже на следующей неделе, сказали два из них.

Дополнение

Морской экспорт российской нефти вырос на 120 000 баррелей в день вторую неделю подряд. Общий объем экспорта достиг 24,79 млн баррелей при средней четырехнедельной поставке 3,41 млн баррелей в день.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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