Цены на нефть испытывают самое большое падение за неделю с октября: что происходит на мировом рынке

Цены на нефть остались практически неизменными в пятницу, но ожидается, что неделя завершится крупнейшим снижением цен с октября. Это все происходит на фоне неопределенности вокруг тарифной политики США, что порождает опасения по поводу роста спроса, в то время как основные производители намерены увеличить добычу. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По информации, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 17 центов, или на 0,24%, до $69,63 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 12 центов, или на 0,18%, до $66,48 за баррель.

Однако за неделю нефть марки Brent упала на 4,9%, что является крупнейшим падением в недельном измерении с 14 октября. Цена на нефть марки WTI, как ожидается, упадет на 4,8%, что также станет крупнейшим падением в недельном измерении с той недели.

Рынки, включая нефтяной, пострадали из-за колебаний торговой политики в США, крупнейшем в мире потребителе нефти.

"Похоже, что финансовые рынки полностью впали в панику, и их уже не так-то легко успокоить отсрочками Трампа на месяц и освобождением от импортных пошлин", - заявила Вандана Хари, основатель аналитической компании Vanda Insights, которая предоставляет аналитические данные по рынку нефти.

"Это оставляет нефть на уровне четырехмесячных минимумов, хотя она склонна к дальнейшему снижению", - добавила она.

"Риски для цен на нефть по-прежнему смещены в сторону снижения, поскольку ожидается, что новые поставки из стран ОПЕК+ и стран, не входящих в ОПЕК, приведут к избытку предложения на рынке", - говорится в заметке исследовательского подразделения Fitch BMI.

Цены на нефть марки Brent в среду упали до самого низкого уровня с декабря 2021 года после роста запасов сырой нефти в США и решения Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников, известных как ОПЕК+, о увеличении квот на добычу.

В понедельник группа заявила, что приняла решение продолжить запланированное на апрель увеличение добычи, добавив на рынок 138 000 баррелей в день.

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