Ціни на нафту зазнають найбільшого падіння за тиждень з жовтня: що відбувається на світовому ринку

Ціни на нафту залишилися практично незмінними в п’ятницю, але очікується, що тиждень завершиться найбільшим зниженням цін з жовтня. Це все відбувається на тлі невизначеність навколо митної політики США, що породжує побоювання щодо зростання попиту, в той час як основні виробники мають намір збільшити видобуток. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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За інформацією, ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 17 центів, або на 0,24%, до $69,63 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 12 центів, або на 0,18%, до $66,48 за барель.

Однак за тиждень нафта марки Brent впала на 4,9%, що є найбільшим падінням у тижневому вимірі з 14 жовтня. Ціна на нафту марки WTI, як очікується, впаде на 4,8%, що також стане найбільшим падінням у тижневому вимірі з того тижня.

Ринки, включаючи нафтовий, постраждали через коливання торгової політики в США, найбільшому в світі споживачі нафти.

"Схоже, що фінансові ринки повністю вдалися до паніки, і їх вже не так-то легко заспокоїти відстрочками Трампа на місяць і звільненням від імпортних мит", - заявила Вандана Харі, засновник аналітичної компанії Vanda Insights, що надає аналітичні дані по ринку нафти.

"Це залишає нафту на рівні чотиримісячних мінімумів, хоча вона схильна для подальшого зниження", - додала вона.

"Ризики для цін на нафту, як і раніше, зміщені в бік зниження, оскільки очікується, що нові поставки з країн ОПЕК+ і країн, що не входять в ОПЕК, призведуть до надлишкової пропозиції на ринку", - йдеться в замітці дослідницького підрозділу Fitch BMI.

Ціни на нафту марки Brent в середу впали до найнижчого рівня з грудня 2021 року після зростання запасів сирої нафти в США і рішення Організації країн-експортерів нафти та її союзників відомих як ОПЕК+, про збільшення квот на видобуток.

У понеділок група заявила, що ухвалила рішення продовжити заплановане на квітень збільшення видобутку, додавши на ринок 138 000 барелів на день.

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