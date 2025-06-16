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Цены на лекарства растут, а государственное регулирование оказывается малоэффективным – аналитики

Киев • УНН

 • 614 просмотра

Аналитики фиксируют рост цен на лекарства в Украине, несмотря на правительственные инициативы. Госрегулирование оказалось малоэффективным, поскольку охватывает лишь незначительную часть рынка.

Цены на лекарства растут, а государственное регулирование оказывается малоэффективным – аналитики

Несмотря на внедрение правительственной инициативы по снижению цен на ТОП-100 лекарственных средств, цены на фармацевтическую продукцию в Украине за последние месяцы демонстрируют рост. Об этом свидетельствуют результаты аналитического исследования системы исследования рынка PharmXplorer, проведенного международной исследовательской компанией Proxima Research, пишет УНН

Детали

+21% в гривне – именно настолько выросло потребление лекарственных средств в денежном измерении в январе-апреле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В долларах рост составил +12%, тогда как количество приобретенных упаковок осталось почти на уровне прошлого года (−0,1%), что указывает на рост именно стоимости единицы продукции.

На практике это означает, что украинцы тратят больше денег на лекарства, но покупают их не больше, чем в прошлом году. Рост расходов при неизменном объеме потребления – четкий индикатор того, что лекарства в действительности подорожали, а не стали более доступными.

Средневзвешенная розничная цена на большинство препаратов выросла, хотя еще в феврале Правительство и Минздрав анонсировали снижение цен на ТОП-100 лекарственных средств. Фактический эффект на рынок оказался незначительным: лишь -1,8% в общем денежном выражении, ведь эти препараты составляют лишь 8,4% розничного рынка.

Более 70% цены на лекарства в Украине зависит от производителей препаратов - данные исследовательской компании Proxima Research13.06.25, 15:28 • 2384 просмотра

Здесь, конечно, возникают вопросы к реальной действенности государственной инициативы и механизмов ее внедрения. Если снижение цен охватывает лишь незначительную часть рынка – менее 10%, – то ожидаемое влияние на общую стоимость лекарств для потребителя минимально. Более того, при росте средневзвешенных цен на большинство других препаратов, такое "точечное" регулирование не выглядит как системная антикризисная политика в сфере здравоохранения.

В феврале 2025 года Минздрав Украины объявил о снижении цен на ряд лекарственных средств, обнародовав два перечня препаратов, цены на которые должны быть снижены в соответствии с договоренностями с отечественными производителями. Эти перечни были обнародованы поэтапно и суммарно охватывали чуть больше 300 позиций.

Ожидалось, что с 1 марта цены на самые популярные препараты снизятся не менее чем на 30%, как было анонсировано Президентом. Однако, как свидетельствуют аналитические данные, фактическое влияние этой инициативы на рынок оказалось минимальным: по итогам апреля 2025 года общее снижение расходов на лекарства составило лишь –1,8%, поскольку эти препараты охватывают лишь около 8,4% всего розничного рынка в денежном измерении.

В этом контексте особенно важно учитывать структуру финансирования рынка лекарственных средств в Украине. По данным исследования, государственные расходы покрывают лишь 11% от общего объема потребления лекарств, тогда как 89% расходов несут пациенты из собственного кармана. Все очерченные факторы делают украинский фармацевтический рынок чрезвычайно уязвимым к любым экономическим колебаниям и ставят под сомнение эффективность текущих регуляторных решений.

Таким образом, несмотря на задекларированные намерения снизить стоимость лекарств и сделать их более доступными, на практике украинцы и дальше сталкиваются с подорожанием медикаментов. Рост цен при низком уровне государственного покрытия расходов и незначительном охвате регуляторными мерами свидетельствует об отсутствии системного влияния на рынок. Что будет дальше – будет зависеть от реальных шагов правительства по расширению механизмов ценообразования, усилению контроля и увеличению доли государственного участия в обеспечении населения лекарствами. Пока же фармацевтический рынок Украины остается чувствительным к инфляционным колебаниям и непредсказуемым для потребителя.

Напомним

Постановление Кабинета министров Украины №168 от 14 февраля 2025 года предусматривает новые правила регулирования фармацевтического рынка. В частности, были введены ограничения наценок на снабженческо-сбытовые и розничные надбавки для всех лекарственных средств, а не только для отдельных категорий. Кроме того, постановлением запрещено ритейлу заключать маркетинговые соглашения с фармпроизводителями, которые давали возможность аптекам делать скидки для пациентов, внедрять социальные проекты и проводить обучение фармацевтов.

Целью нововведений было снижение цен и повышение доступности лекарств. В то же время пациентские организации предупреждали, что чрезмерное вмешательство в рынок может привести к дефициту препаратов, закрытию аптек в сельской местности и свертыванию программ поддержки пациентов.

Критически на изменения отреагировала и Европейская Бизнес Ассоциация, которая призвала Президента Украины ветировать законопроект из-за рисков для стабильности рынка и здоровья пациентов.

Кроме того, по оценкам экспертов, ограничения наценок и прямое регулирование цен могут обернуться ежегодными потерями для государственного бюджета на уровне не менее 8 млрд грн.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаЗдоровьеФинансы
Украина
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