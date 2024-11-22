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Трибунал для путина: согласованы ключевые параметры работы, его юрисдикция и дорожная карта

Киев  •  УНН

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В Риге состоялась встреча по созданию специального трибунала для наказания руководства стран-агрессоров. Согласована юрисдикция и дорожная карта трибунала, который может заработать до конца 2024 года.

В Риге состоялась встреча Коалиции государств по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. На встрече были согласованы ключевые параметры работы трибунала, его юрисдикция и дорожная карта для его создания. Об этом говорится на сайте официального интернет-представительства президента, передает УНН.

Детали

Как отмечается в сообщении, по результатам встречи согласованы ключевые параметры работы трибунала, в частности относительно его юрисдикции, и проработана дорожная карта, которая четко предусмотрела конкретные дальнейшие шаги по созданию специального трибунала.

"Мы наконец достигли значительного прогресса в этом году. Позиция Украины четкая и однозначная: мы не можем и не будем идти на компромисс относительно правосудия", - отметила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая.

Также коалиция отметила прогресс в подготовке проекта двустороннего Соглашения между Советом Европы и правительством Украины о создании специального трибунала, проекта его устава и проекта Расширенного частичного соглашения, в котором определены условия поддержки трибунала.

"Специальный трибунал создается для наказания высшего военно-политического руководства стран-агрессоров за планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны - самого тяжкого международного преступления", - отметили в ОП.

Напомним

Международный специальный трибунал для судебного преследования за военные преступления может быть создан до конца 2024 года.

Павел Башинский

Павел Башинский

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