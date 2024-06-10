Треть украинских беженцев в Норвегии не хотят возвращаться в Украину

Треть беженцев в Норвегии не хотят возвращаться в Украину. Об этом сообщает NRK, передает УНН.

Детали

Согласно расследованию Oslo Met, более 65 тысяч украинских беженцев находится в Норвегии. Большинство из них не уверены, хотят ли они вернуться в Украину или остаться в новой стране.

Исследование показало, что 54 процента украинских беженцев не определились, вернутся ли они домой или останутся в Норвегии. В то же время 34 процента респондентов уже решили остаться в Норвегии и считают ее своей новой родиной.

Несмотря на такие результаты, украинские власти настаивают на возвращении беженцев домой.

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