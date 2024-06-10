Треть украинских беженцев в Норвегии не хотят возвращаться в Украину

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  164250 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  167236 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  145859 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  102954 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  86111 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  83924 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114611 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  112725 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  114162 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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Публикации

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Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

7 июня 2024, 13:28  •  188489 просмотра
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Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

7 июня 2024, 10:15  •  193444 просмотра
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Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

7 июня 2024, 07:27  •  197484 просмотра
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

7 июня 2024, 07:04  •  197425 просмотра
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

7 июня 2024, 06:57  •  184106 просмотра

Треть украинских беженцев в Норвегии не хотят возвращаться в Украину

Согласно исследованию Oslo Met, треть украинских беженцев в Норвегии решили остаться в стране и считают ее своей новой родиной, в то время как большинство других не определились с возвращением в Украину или с тем, чтобы остаться в Норвегии.

Общество •   •  882 просмотра
Треть украинских беженцев в Норвегии не хотят возвращаться в Украину

Оккупанты на захваченных территориях заставляют школьников участвовать в пропагандистском флешмобе

Враг на временно оккупированных территориях заставляет школьников участвовать в пропагандистском флешмобе с исполнением песен, прославляющих рф как их "родную страну".

Война •   •  1790 просмотра
Оккупанты на захваченных территориях заставляют школьников участвовать в пропагандистском флешмобе

Премьер-министр Бельгии уходит в отставку после поражения партии на выборах в ЕС

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо объявил о своей отставке после того, как его партия Open Vld потерпела поражение на выборах в Европарламент.

политика •   •  1727 просмотра
Премьер-министр Бельгии уходит в отставку после поражения партии на выборах в ЕС

Войска врага не контролируют село Рыжовка на Сумщине-глава общины Зарко

Председатель общины Белопольской общины Сумской области Юрий Зарко опроверг сообщения о том, что российские войска захватили село Рыжовка.

Война •   •  2412 просмотра
Войска врага не контролируют село Рыжовка на Сумщине-глава общины Зарко

Магучих защитила титул чемпионки Европы по легкой атлетике, Геращенко стала бронзовым призером

Ярослава Магучих завоевала " золото "и установила новый рекорд Европы в прыжках в высоту среди женщин на 2,01 м на чемпионате Европы по легкой атлетике в Риме, а украинка Ирина Геращенко завоевала" бронзу " с результатом 1,95 м.

спорт •   •  2314 просмотра
Магучих защитила титул чемпионки Европы по легкой атлетике, Геращенко стала бронзовым призером

В Крыму прогремели взрывы-СМИ

По сообщениям, на временно оккупированном РФ Крымском полуострове были зафиксированы взрывы.

Война •   •  4389 просмотра
В Крыму прогремели взрывы-СМИ

Генштаб: на передовой произошло 73 боевых столкновения, на Покровском направлении ситуация напряженная

Ситуация на Покровском направлении продолжает оставаться напряженной, с начала текущих суток произошло 27 боевых столкновений, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Война •   •  5000 просмотра
Генштаб: на передовой произошло 73 боевых столкновения, на Покровском направлении ситуация напряженная

Вражеские войска заявляют, что заняли пограничное с село Рыжовка на Сумщине

Согласно сообщениям российских СМИ, войска врага заявили, что заняли приграничное село Рыжовка в Сумской области Украины.

Война •   •  8143 просмотра
Вражеские войска заявляют, что заняли пограничное с село Рыжовка на Сумщине

В части сумов из-за поломки оборудования произошло отключение электроэнергии

Часть города Сумы осталась без электричества и водоснабжения из-за аварии на оборудовании, но энергетики работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки.

Общество •   •  7165 просмотра
В части сумов из-за поломки оборудования произошло отключение электроэнергии

В Днепропетровской области работает по по разведывательному БпЛА

Воздушные силы Украины информируют о работе ПВО по разведывательному БпЛА на Днепропетровщине.

Война •   •  9088 просмотра
В Днепропетровской области работает по по разведывательному БпЛА