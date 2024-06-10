Третина українських біженців у Норвегії не хочуть повертатися в Україну
Київ • УНН
Згідно з дослідженням Oslo Met, третина українських біженців у Норвегії вирішили залишитися в країні і вважають її своєю новою батьківщиною, в той час як більшість інших не визначилися з поверненням в Україну або з тим, щоб залишитися в Норвегії.
Третина біженців у Норвегії не хочуть повертатися в Україну. Про це повідомляє NRK, передає УНН.
Деталі
Згідно з розслідуванням Oslo Met, понад 65 тисяч українських біженців перебуває в Норвегії. Більшість із них не впевнені, чи хочуть вони повернутися до України, чи залишитися в новій країні.
Дослідження показало, що 54 відсотки українських біженців не визначилися, чи повернуться вони додому, чи залишаться в Норвегії. Водночас 34 відсотки респондентів уже вирішили залишитися в Норвегії та вважають її своєю новою батьківщиною.
Незважаючи на такі результати, українська влада наполягає на поверненні біженців додому.
Українські біженці отримають можливість працювати водіями автобусів у Норвегії22.12.23, 06:26 • 77653 перегляди