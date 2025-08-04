Требовал с девушки 10 тысяч долларов за неразглашение интимных фото: житель Киева получил подозрение

Прокуроры Дарницкой окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении 28-летнему мужчине. Он угрожал девушке разослать коллегам и родным ее интимные фото, если она не заплатит ему 10 000 долларов США за молчание. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Мужчина требовал от девушки перечислить ему на криптокошелек 10 000 долларов США, что в пересчете составляет более 410 000 гривен. При этом он не был знаком с девушкой.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 189 УК Украины (вымогательство с угрозой разглашения сведений, которые потерпевшая желает сохранить в тайне, совершенное в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним

В Сумах 33-летняя жительница Киевской области организовала сеть проституции: занималась сутенерством и организацией мест разврата. Ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины.