Вимагав з дівчини 10 тисяч доларів за нерозголошення інтимних фото: житель Києва отримав підозру

Прокурори Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру 28-річному чоловіку. Він погрожував дівчині розіслати колегам та рідним її інтимні фото, якщо вона не заплатить йому 10 000 доларів США за мовчання. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

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Чоловік вимагав від дівчини перерахувати йому на криптогаманець 10 000 доларів США, що у перерахунку становить понад 410 000 гривень. При цьому він не був знайомий з дівчиною.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання з погрозою розголошення відомостей, які потерпіла бажає зберегти в таємниці, вчинене в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо

У Сумах 33-річна мешканка Київської області організувала мережу проституції: займалась сутенерством та організацією місць розпусти. Їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України.