Трамп заявил о достижении "нового дна" в истории журналистики

“Это (американская журналистика) не более чем дьявольская пропагандистская машина, работающая на Демократическую партию”, — написал американский лидер.

Таким образом он раскритиковал газету The New York Times, которая опубликовала материал по итогам встречи ее главного редактора Дина Бакета с сотрудниками редакции, на которой они обсудили особенности освещения деятельности действующего президента США. Бакет отметил, что после доклада спецпрокурора Роберта Мюллера газета должна сместить акцент с отношений Трампа с Россией на предполагаемый расизм президента.

“Мы построили наш отдел новостей, чтобы охватить одну историю, и мы сделали это действительно хорошо. Теперь мы должны перегруппироваться, перекинуть ресурсы и переставить акценты, чтобы показать другую историю”, — сказал главный редактор The New York Times.

Трамп ответил на это у себя в Twitter: “Провальная The New York Times, являя собой один из самых разрушительных портретов плохой журналистики в истории, поймана на утечке, что они переходят от своего фальшивого “русского сговора” (отчет Мюллера и его показания были полной катастрофой) к расизму и “охоте на ведьм”.

..... “Journalism” has reached a new low in the history of our Country. It is nothing more than an evil propaganda machine for the Democrat Party. The reporting is so false, biased and evil that it has now become a very sick joke ... But the public is aware! #CROOKEDJOURNALISM

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2019

