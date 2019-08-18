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Трамп заявив про досягнення "нового дна" в історії журналістики

Трамп заявив про досягнення "нового дна" в історії журналістики

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Журналістика “досягла свого нового дна” в історії США. Таку думку висловив американський президент Дональд Трамп у себе в Twitter, передає УНН.

“Це (американська журналістика) не більше ніж диявольська пропагандистська машина, яка працює на Демократичну партію”, — написав американський лідер.

Таким чином він розкритикував газету The New York Times, яка опублікувала матеріал за підсумками зустрічі її головного редактора Діна Бакета з співробітниками редакції, на якій вони обговорили особливості висвітлення діяльності чинного президента США. Бакет зазначив, що після доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера газета повинна змістити акцент з відносин Трампа з Росією на ймовірний расизм президента.

“Ми побудували наш відділ новин, щоб охопити одну історію, і ми зробили це дійсно добре. Тепер ми повинні перегрупуватися, перекинути ресурси і переставити акценти, щоб показати іншу історію”, — сказав головний редактор The New York Times.

Трамп відповів на це у себе в Twitter: “Провальна The New York Times, являючи собою один з найбільш руйнівних портретів поганої журналістики в історії, спіймана на витоку, що вони переходять від своєї фальшивої “російської змови” (звіт Мюллера і його свідчення були повною катастрофою) до расизму і “полюванні на відьом”.

.....”Journalism” has reached a new low in the history of our Country. It is nothing more than an evil propaganda machine for the Democrat Party. The reporting is so false, biased and evil that it has now become a very sick joke...But the public is aware! #CROOKEDJOURNALISM

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2019

Як повідомляв УНН, Трамп обговорив зі своїми радниками мирний план щодо Афганістану.

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