Трамп заявил, что "конечно" говорил с путиным о возможной встрече

Президент США Дональд Трамп на мероприятии в Овальном кабинете ответил на несколько вопросов о своем телефонном разговоре в понедельник с главой кремля владимиром путиным, указав, что "конечно", он говорил с путиным о возможной встрече, пишет УНН со ссылкой на ABC News.

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На вопрос, просил ли он путина о встрече относительно Украины, Трамп ответил: "Да, конечно, я говорил. Я говорил с ним об этом. Я сказал: "Когда мы положим конец этому, владимир?"

"Я знал уже давно, - продолжил Трамп. - Я сказал: "Когда мы положим конец этому кровопролитию, этой кровавой бойне?" Это кровавая бойня. И я верю, что он хочет ей положить конец".

Трампа настойчиво спрашивали, придерживается ли он своих предыдущих комментариев о том, что ничего не произойдет, пока он и путин не встретятся, учитывая отсутствие серьезных прорывов в результате многочасового разговора в понедельник.

"Я думаю, что что-то произойдет, - сказал Трамп. - Очень, очень большие эго вовлечены, я вам говорю, вовлечены большие эго. Но я думаю, что что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, и им придется продолжать. Это европейская ситуация. Она должна была оставаться европейской ситуацией".

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