Трамп заявив, що "звичайно" говорив з путіним про можливу зустріч

Президент США Дональд Трамп на заході в Овальному кабінеті відповів на кілька запитань про свою телефонну розмову в понеділок з главою кремля володимиром путіним, вказавши, що "звичайно", він говорив з путіним про можливу зустріч, пише УНН з посиланням на ABC News.

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На запитання, чи просив він путіна про зустріч щодо України, Трамп відповів: "Так, звичайно, я говорив. Я говорив з ним про це. Я сказав: "Коли ми покладемо край цьому, володимире?"

"Я знав вже давно, - продовжив Трамп. - Я сказав: "Коли ми покладемо край цьому кровопролиттю, цій кривавій бані?" Це кривава баня. І я вірю, що він хоче покласти край цьому".

Трампа наполегливо запитували, чи дотримується він своїх попередніх коментарів про те, що нічого не станеться, поки він і путін не зустрінуться, враховуючи відсутність серйозних проривів в результаті багатогодинної розмови в понеділок.

"Я думаю, що щось станеться, - сказав Трамп. - Дуже, дуже великі его залучені, я вам кажу, залучені великі его. Але я думаю, що щось станеться. А якщо цього не станеться, я просто відступлю, і їм доведеться продовжувати. Це європейська ситуація. Вона повинна була залишатися європейською ситуацією".

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