Трамп призвал Мюллера признать личную заинтересованность в проведении его расследования

“Собирается ли Роберт Мюллер когда-нибудь заявить о наличии конфликта интересов в отношении президента Трампа, в том числе о том факте, что у нас были очень неприятные, полные споров деловые отношения, и о том, что я отказал ему в должности директора ФБР (за день до его назначения спецпрокурором), а (экс-директор ФБР Джеймс) Коми — его близкий друг”, — написал глава Белого дома в воскресенье в Twitter.

Роберта Мюллера назначили спецпрокурором после того, как Дональд Трамп в начале мая 2017 года уволил директора ФБР Джеймса Коми, поскольку не был удовлетворен его работой. По информации газеты The Washington Post, составленные Коми документы используются в ходе проводимого Мюллером расследования. Коми был назначен на должность руководителя ФБР летом 2013 года при предыдущей администрации во главе с Бараком Обамой.

Is Robert Mueller ever going to release his conflicts of interest with respect to President Trump, including the fact that we had a very nasty & contentious business relationship, I turned him down to head the FBI (one day before appointment as S.C.) & Comey is his close friend..

Как сообщал УНН, специальный прокурор США Роберт Мюллер распространил список более 500 вещественных доказательств, обвинение может показать на суде против Пола Манафорта.