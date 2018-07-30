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Трамп закликав Мюллера визнати особисту зацікавленість у проведенні його розслідування

Трамп закликав Мюллера визнати особисту зацікавленість у проведенні його розслідування

Київ • УНН

 • 7187 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп закликав спецпрокурора Роберта Мюллера визнати особисту зацікавленість у проведенні ним розслідування щодо втручання Росії у вибори президента США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter американського президента.

“Чи збирається Роберт Мюллер колись заявити про наявність конфлікту інтересів у відношенні президента Трампа, в тому числі про той факт, що у нас були дуже неприємні, повні суперечок ділові відносини, і про те, що я відмовив йому в посаді директора ФБР ( за день до його призначення спецпрокурором), а (екс-директор ФБР Джеймс) Комі — його близький друг”, - написав глава Білого дому в неділю в Twitter.

Роберта Мюллера призначили спецпрокурори після того, як Дональд Трамп на початку травня 2017 року звільнив директора ФБР Джеймса Комі, оскільки не був задоволений його роботою. За інформацією газети The Washington Post, складені Комі документи використовуються в ході проведеного Мюллером розслідування. Комі був призначений на посаду керівника ФБР влітку 2013 року за попередньої адміністрації на чолі з Бараком Обамою.

Is Robert Mueller ever going to release his conflicts of interest with respect to President Trump, including the fact that we had a very nasty & contentious business relationship, I turned him down to head the FBI (one day before appointment as S.C.) & Comey is his close friend..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 липня 2018 р.

Як повідомляв УНН, спеціальний прокурор США Роберт Мюллер поширив список більше 500 речових доказів, які обвинувачення може показати на суді проти Пола Манафорта.

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