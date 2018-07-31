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Трамп считает приостановление работы правительства небольшой ценой за безопасность Америки

Трамп считает приостановление работы правительства небольшой ценой за безопасность Америки

Киев  •  УНН

 • 9251 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Приостановка работы федерального правительства — совсем небольшая цена за безопасную и процветающую Америку. Соответствующее сообщение опубликовал во вторник в Twitter американский президент Дональд Трамп, информирует УНН.

“Меня не волнует, каковы политические последствия, наши иммиграционные законы и обеспечение безопасности на границе на протяжении десятилетий были полной и абсолютной катастрофой, и демократы никак не позволят это исправить без приостановки работы правительства. Безопасность границ — это национальная безопасность, а национальная безопасность — жизнеспособность нашей страны в долгосрочной перспективе. Приостановка правительства — совсем небольшая цена за безопасную и процветающую Америку!” — написал президент.

В истории США в период с 1977 по 2018 год финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом как минимум 17 раз. Самый короткий период продолжался три дня, а рекордно длинный составил 21 день — между 15 декабря 1995 года и 6 января 1996 года.

I don’t care what the political ramifications are, our immigration laws and border security have been a complete and total disaster for decades, and there is no way that the Democrats will allow it to be fixed without a Government Shutdown...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 липня 2018 р.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что допустит прекращения работы федерального правительства, если демократы не проголосуют за законопроект об охране границ.

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