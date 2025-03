Трамп вважає призупинення роботи уряду невеликою ціною за безпеку Америки

“Мене не хвилює, які політичні наслідки, наші імміграційні закони і забезпечення безпеки на кордоні протягом десятиліть були повною і абсолютною катастрофою, і демократи ніяк не дозволять це виправити без припинення роботи уряду. Безпека кордонів — це національна безпека, а національна безпека — життєздатність нашої країни в довгостроковій перспективі. Призупинення уряду — зовсім невелика ціна за безпечну і процвітаючу Америку!” — написав президент.

В історії США в період з 1977 по 2018 рік фінансування роботи федерального уряду переривалося у зв’язку з розбіжностями між адміністрацією і Конгресом як мінімум 17 разів. Найкоротший період тривав три дні, а рекордно довгий склав 21 день — між 15 грудня 1995 і 6 січня 1996 року.

I don’t care what the political ramifications are, our immigration laws and border security have been a complete and total disaster for decades, and there is no way that the Democrats will allow it to be fixed without a Government Shutdown...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 липня 2018 р.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що допустить припинення роботи федерального уряду, якщо демократи не проголосують за законопроект про охорону кордонів.