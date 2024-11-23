Трамп рассматривает экс-главу разведки Гренелла на должность спецпредставителя по войне рф против Украины - Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения Ричарда Гренелла, своего бывшего главу разведки, на должность спецпредставителя по российско-украинскому конфликту, со ссылкой на четыре источника, знакомые с планами переходной команды, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Гренелл, который был послом Трампа в Германии и исполнял обязанности директора национальной разведки во время срока Трампа 2017-2021, будет играть ключевую роль в усилиях Трампа по прекращению войны, если его в конце концов изберут на эту должность, отмечает издание.

Хотя пока нет специального представителя, который занимается исключительно урегулированием российско-украинского конфликта, Трамп рассматривает возможность создания этой должности, согласно четырем источникам.

В конце концов Трамп может решить не назначать такого специального представителя, хотя он серьезно рассматривает возможность сделать это, сообщили источники. Если он это сделает, он может выбрать кого-то другого на эту должность, и нет никаких гарантий, что Гренелл согласится.

Трамп поклялся во время предвыборной кампании быстро положить конец войне, хотя он не сказал, как он это сделает.

Некоторые позиции Гренелла, как отмечает издание, "могут заставить лидеров Украины задуматься".

Во время круглого стола Bloomberg в июле он выступал за создание "автономных зон" как средства урегулирования конфликта, который начался после того, как рссия вторглась на украинскую суверенную территорию. Он также заявил, что не будет поддерживать вступление Украины в Организацию Североатлантического договора в ближайшем будущем, позицию, которую он разделяет со многими союзниками Трампа, пишет издание.

Сторонники Гренелла отмечают, что он имеет долгую дипломатическую карьеру и глубокие знания в европейских делах. Кроме работы послом в Германии, Гренелл также был специальным представителем президента на мирных переговорах в Сербии и Косово.

Каролин Ливитт, представитель переходной команды Трампа, отказалась от комментариев, заявив лишь, что кадровые решения избранного президента "продолжат объявляться им, когда они будут приняты".

Гренелл не сразу ответил на просьбу прокомментировать ситуацию.

Дополнение

Гренелл, который вел кампанию за Трампа накануне выборов 5 ноября, был главным претендентом на должность государственного секретаря.

В конце концов его обошел сенатор США от Республиканской партии Марко Рубио, что, как отмечается, удивило и расстроило некоторых близких союзников Гренелла.

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