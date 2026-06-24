Трамп пообещал американцам экономический подъем после завершения войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская экономика готова к стремительному росту после достижения договоренностей о прекращении войны с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Во время выступления на заводе по производству грузовиков Mack в штате Пенсильвания Трамп подчеркнул, что завершение конфликта уже положительно влияет на энергетический рынок. По его словам, снижение цен на нефть должно способствовать удешевлению многих товаров и услуг.

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Американский лидер также в очередной раз защитил свою тарифную политику, заявив, что она помогла сократить торговый дефицит с Китаем и поддержать американское производство. Кроме того, он напомнил о своих инициативах по снижению стоимости лекарств и налоговых льгот.

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Трамп посетил Пенсильванию на фоне подготовки к промежуточным выборам в Конгресс, которые состоятся осенью. Во время поездки он поддержал конгрессмена-республиканца Райана Маккензи, который считается одним из самых уязвимых кандидатов от партии.

Опросы свидетельствуют о недовольстве экономической политикой

В то же время, как отмечает агентство, республиканцы сталкиваются с растущим недовольством избирателей из-за высоких цен на жилье, продукты, медицинские услуги и коммунальные платежи. Дополнительное давление на экономику оказала война с Ираном, которая ранее привела к скачку цен на нефть и газ.

По данным опроса Associated Press-NORC, проведенного в этом месяце, лишь около трети американцев одобряют экономическую политику Трампа. Несмотря на это, президент заявил, что экономика США "готова взлететь до уровней, которых мир еще не видел".

Лишь четверть американцев считают войну с Ираном оправданной – опрос Reuters/Ipsos