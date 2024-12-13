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Трамп поддержал отправку европейских войск в Украину после прекращения огня - WSJ

Трамп поддержал отправку европейских войск в Украину после прекращения огня - WSJ

Киев  •  УНН

 • 9310 просмотра

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На встрече в Париже Трамп высказался за присутствие европейских войск в Украине после прекращения огня. Он не поддерживает вступление Украины в НАТО, но хочет видеть ее сильной и хорошо вооруженной.

Избранный президент США Дональд Трамп во время встречи в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном 7 декабря сказал, что Европа будет вынуждена взять на себя основное бремя обязательств по поддержке Украины и будущему прекращению огня в стране. Об этом сообщает  The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, передает УНН

Детали 

Как пишет WSJ, на встрече в Париже 7 декабря Трамп сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что он не поддерживает членство Украины в Организации Североатлантического договора, но хочет, чтобы после любого прекращения боевых действий появилась сильная, хорошо вооруженная Украина. 

Трамп сказал, что Европа должна играть главную роль в защите и поддержке Украины и что он хотел бы, чтобы европейские войска присутствовали в Украине для наблюдения за прекращением огня, по словам чиновников. По словам чиновников, он не исключил, что США поддержат это соглашение, хотя американские войска в нем участвовать не будут.

По словам человека, осведомленного о встрече, Трамп также призвал европейцев сделать больше для того, чтобы заставить Китай оказать давление на Кремль с целью прекращения конфликта. Они обсудили использование тарифов на Китай в качестве разменной монеты, если Пекин не согласится это сделать.

Туск сделал важное заявление относительно отправки польских войск в Украину12 дек. 2024, 14:58 • 17056 просмотров

Трамп уже давно говорит, что хочет как можно быстрее закончить трехлетнюю войну, но публично почти не рассказывает о том, как он планирует этого добиться, отмечает WSJ. Европейские чиновники говорят, что в беседах после выборов избранный президент в основном задавал вопросы и интересовался мнением о войне, и что они не считают, что у него есть четкий план действий.

В окружении Трампа сказали The Wall Street Journal, что тот пока не имеет конкретного плана по Украине, и не задумывается над этим вопросом, поскольку готовится к приходу к власти. Члены его переходной команды и близкие доверенные лица разрабатывают предложения для него. Ключевые решения будут приняты после того, как его команда по национальной безопасности будет сформирована и Трамп проведет дополнительные переговоры с союзниками и, возможно, с самим путиным.

Напомним

Макрон предлагал разместить иностранные войска на территории Украины до ее вступления в НАТО. 

Эксперты объяснили, что такие идеи существуют, но их реализация остается неопределенной. Рассматриваются различные форматы, от полицейских миссий до боеспособных контингентов. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
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emmanuel-makronЭммануэль Макрон
parizhПариж
frantsiyaФранция
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