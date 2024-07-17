Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что не является сторонником введения санкций. Об этом Трамп заявил в интервью Bloomberg, обнародованном 16 июля, пишет УНН.

Детали

На вопрос, думал ли Трамп об ослаблении или отмене санкций против рф в рамках так называемой "сделки", о которой он говорил, чтобы прекратить войну в Украине, кандидат в президенты ответил:

"Да. Санкциями мы заставляем всех уйти от нас. Поэтому я не люблю санкции. Я нашел их очень полезными с Ираном, но с Ираном санкции мне были не так уж и нужны".

Дополнение

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне проведенных частных переговоров с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом написал письмо лидерам ЕС о "мирном" плане Трампа и выдвинул идею по взаимодействию с рф.