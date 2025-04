Трамп назвал жалобу информатора фейком

“Информатор информации из вторых рук? Еще одна фейковых новость! Посмотрите, что было сказано во время очень хорошего, без давления, звонка. Еще одну охоту на ведьм!” — написал Трамп.

При этом американский президент вновь выразил убеждение, что причин для его импичмента нет.

Между тем американская газета The New York Times со ссылкой на три источника, которым известна личность информатора, сообщает, что он является агентом Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Ранее источник работал в ЦРУ, затем был направлен на работу в Белый дом, и снова вернулся на работу в ЦРУ, отмечают источники. Из жалобы, поданной этим сотрудником, можно предположить, что он аналитик, который хорошо понимает политику в Украине и, как минимум, немного разбирается в праве, отмечает The New York Times.

Ранее в четверг комитет разведке Палаты представителей США обнародовал жалобу анонимного информатора по разговору украинского и американского президентов. Информатор уверяет, что Трамп стремился “вмешаться” из-за границы в президентские выборы в США 2020 года. В документе также отмечается, что чиновники из Белого дома после звонка якобы пытались “заблокировать” информацию, чтобы скрыть ее. Глава американской разведки Джозеф Магуайр поддержал информатора.

Напомним, скандал вокруг разговора Трампа с Зеленским, которая состоялась еще 25 июля, разгорелся в США несколько дней назад. Речь шла о упреки, что американский президент мог давить на украинского президента, чтобы тот добился расследование ексвицепрезидента США Джо Байдена и его сына. Сам Байден призвал главу Белого дома немедленно обнародовать расшифровку телефонного разговора с Зеленским.

По распоряжению Трампа стенограмму переговоров опубликовали 25 сентября. В ней президент США действительно призывает украинскую власть к расследованию по Джо Байдену и его сыну Хантеру, который в течение определенного времени был в совете директоров украинской нефтегазовой компании Burisma.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в среду с главой Белого дома заявил, что у него была хорошая телефонный разговор с президентом США, и Трамп не оказывал на него давление.