Трамп назвав скаргу інформатора фейком

“Інформатор з інформацією з других рук? Ще одна фейкова новина! Подивіться, що було сказано під час дуже хорошого, без тиску, дзвінка. Ще одне полювання на відьом!” — написав Трамп.

При цьому американський президент знову висловив переконання, що причин для його імпічменту немає.

Тим часом американська газета The New York Times з посиланням на три джерела, яким відома особа інформатора, повідомляє, що він є агентом Центрального розвідувального управління (ЦРУ). Раніше інформатор працював в ЦРУ, потім був направлений на роботу в Білий дім, а тоді знову повернувся на роботу в ЦРУ, відзначають джерела. Зі скарги, поданої цим співробітником, можна припустити, що він аналітик, який добре розуміє політику в Україні і, як мінімум, трохи розбирається в праві, зазначає The New York Times.

Раніше у четвер комітет розвідки Палати представників США оприлюднив скаргу анонімного інформатора щодо розмови українського та американського президентів. Інформатор запевняє, що Трамп прагнув “втручання” з-за кордону у президентські вибори в США 2020 року. У документі також зазначається, що високопосадовці з Білого дому після дзвінка нібито намагалися “заблокувати” інформацію, щоб приховати її. Очільник американської розвідки Джозеф Магвайр підтримав інформатора.

Нагадаємо, скандал щодо розмови Трампа із Зеленським, яка відбулася ще 25 липня, розгорівся в США кілька днів тому. Йшлося про закиди, що американський президент міг тиснути на українського президента, щоб той домігся розслідування щодо ексвіцепрезидента США Джо Байдена і його сина. Сам Байден закликав очільника Білого дому негайно оприлюднити розшифровку телефонної розмови з Зеленським.

За розпорядженням Трампа стенограму переговорів опублікували 25 вересня. У ній президент США дійсно закликає українську владу до розслідування щодо Джо Байдена і його сина Хантера, який протягом певного часу був у раді директорів української нафтогазової компанії Burisma.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в середу з очільником Білого дому заявив, що у нього була хороша телефонна розмова з президентом США, і Трамп не чинив на нього тиск.