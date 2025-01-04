Трамп назначил ведущую FoxNews Тэмми Брюс пресс-секретарем Госдепа
Киев • УНН
Дональд Трамп объявил о назначении журналистки FoxNews Тэмми Брюс на должность пресс-секретаря Госдепартамента США. Брюс присоединится к команде кандидата на госсекретаря Марко Рубио.
Американская журналистка и ведущая телеканала FoxNews Тэмми Брюс будет назначена на должность пресс-секретаря Госдепартамента США, сообщил 4 января новоизбранный президент США Дональд Трамп, передает УНН.
"Для меня большая честь объявить, что Тэмми Брюс присоединится к нашему замечательному кандидату на должность госсекретаря США Марко Рубио в качестве пресс-секретаря Государственного департамента США.....
Будучи одним из самых долгоживущих авторов новостей, Тэмми уже более двух десятилетий несет истину американскому народу. Я знаю, что она принесет ту же силу убеждения и бесстрашие на новую должность пресс-секретаря Государственного департамента", - написал Трамп в соцсети X.
Дополнение
Трамп неожиданно выбрал своего бывшего соперника Марко Рубио на должность госсекретаря США. Рубио изменил свою позицию по Украине от решительной поддержки до голосования против дополнительного финансирования.
Церемония инаугурации Трампа анонсирована на 20 января.