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Трамп призначив ведучу FoxNews Теммі Брюс прессекретарем Держдепу

Трамп призначив ведучу FoxNews Теммі Брюс прессекретарем Держдепу

Київ • УНН

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Дональд Трамп оголосив про призначення журналістки FoxNews Теммі Брюс на посаду прессекретаря Держдепартаменту США. Брюс приєднається до команди кандидата на держсекретаря Марко Рубіо.

Американська журналістка і ведуча телеканалу FoxNews Теммі Брюс буде призначена на посаду прессекретаря Держдепартаменту США, повідомив 4 січня новообраний президент США Дональд Трамп, передає УНН

"Для мене велика честь оголосити, що Теммі Брюс приєднається до нашого чудового кандидата на посаду держсекретаря США Марко Рубіо як прессекретар Державного департаменту США.....

Будучи одним із найдовгоживучих авторів новин, Теммі вже понад два десятиліття несе істину американському народу. Я знаю, що вона принесе ту саму силу переконання і безстрашність на нову посаду прес-секретаря Державного департаменту", - написав Трамп у соцмережі X. 

Доповнення

Трамп несподівано обрав свого колишнього суперника Марко Рубіо на посаду держсекретаря США. Рубіо змінив свою позицію щодо України від рішучої підтримки до голосування проти додаткового фінансування.

Церемонія інавгурації Трампа анонсована на 20 січня. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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