"То, что сделал Шольц, войдет в историю", - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил немецкого канцлеру Олафа Шольца за то, что Шольц попросил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана покинуть зал во время саммита в Брюсселе, где голосовали о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Таким образом Шольц сделал возможным голосование в интересах Украины. Об этом пишет Bild, передает УНН.

То, что канцлер Германии Олаф Шольц сделал на саммите, чтобы отменить угрозу вето Венгрии, войдет в историю как акт немецкого руководства в интересах Европы. На этой неделе канцлер получил искреннее и заслуженное восхищение в сердцах украинцев сказал Кулеба.

Bild задается вопросом, станет ли теперь Шольц новым любимцем украинцев? Издание указывает, что в начале войны украинское правительство неоднократно искренне благодарило прежде всего США, Великобританию, а также Польшу.

З другой стороны, Германия была подвергнута жесткой критике, а федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру даже было отозвано приглашение на визит в Украину.

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