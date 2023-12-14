Открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС: глава Евросовета лично сообщил Зеленскому о решении
Киев • УНН
Президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о решении ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной. Зеленский поблагодарил за поддержку Мишеля.
Президент Евросовета Шарль Мишель лично сообщил Президенту Украины Владимиру Зеленскому об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС, передает УНН.
"Был рад услышать о решении Европейского совета об открытии переговоров лично от его Президента Мишеля. Шарль, спасибо за твое лидерство, за твои усилия и веру в Украину!" - написал Зеленский в Telegram.
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Ранее
ЕС начинает переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, предоставляет статус кандидата Грузии и начнет переговоры с Боснией, как только будут выполнены соответствующие критерии.
Открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС: глава Евросовета лично сообщил Зеленскому о решении
Президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о решении ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной. Зеленский поблагодарил за поддержку Мишеля.
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