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Открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС: глава Евросовета лично сообщил Зеленскому о решении

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 20:05  •  22546 просмотра

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Президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о решении ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной. Зеленский поблагодарил за поддержку Мишеля.

Президент Евросовета Шарль Мишель лично сообщил Президенту Украины Владимиру Зеленскому об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС, передает УНН.

"Был рад услышать о решении Европейского совета об открытии переговоров лично от его Президента Мишеля. Шарль, спасибо за твое лидерство, за твои усилия и веру в Украину!" - написал Зеленский в Telegram.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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