Открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС: глава Евросовета лично сообщил Зеленскому о решении

Президент Евросовета Шарль Мишель лично сообщил Президенту Украины Владимиру Зеленскому об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС, передает УНН.

"Был рад услышать о решении Европейского совета об открытии переговоров лично от его Президента Мишеля. Шарль, спасибо за твое лидерство, за твои усилия и веру в Украину!" - написал Зеленский в Telegram.

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Ранее

ЕС начинает переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, предоставляет статус кандидата Грузии и начнет переговоры с Боснией, как только будут выполнены соответствующие критерии.