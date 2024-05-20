Танки Leopard, боеприпасы и ракеты для ПВО: в Испании готовят новый пакет помощи Украине

Испания готовит новый пакет военной помощи для Украины, который в частности предусматривает еще одну партию танков Leopard. Об этом во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, передает УНН.

Детали

По словам чиновницы, поставка должна состояться в конце июня. В то же время Роблес акцентировала внимание на усилиях ее государства для помощи Украине, в частности - подготовке украинских солдат.

Отмечается, что новая военная поддержка кроме боевых танков Leopard включает боеприпасы, в частности 155-мм калибра, новую партию зенитных ракет к ПВО Patriot, системы борьбы с беспилотниками, оптико-электронные системы наблюдения и прочее.

Кроме ого, ожидается, что Испания и Украина подпишут двустороннее соглашение по безопасности.

Напомним

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что ее страна передала Украине дополнительную партию ракет для систем ПВО Patriot.