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Танки Leopard, боєприпаси та ракети для ППО: в Іспанії готують новий пакет допомоги Україні

Танки Leopard, боєприпаси та ракети для ППО: в Іспанії готують новий пакет допомоги Україні

Київ • УНН

 • 33638 перегляди

Іспанія готує новий пакет військової допомоги для України, що включає чергову партію танків Leopard, боєприпаси, зенітні ракети для систем Patriot, системи протидії безпілотникам та оптико-електронні системи спостереження.

Іспанія готує новий пакет військової допомоги для України, який зокрема передбачає ще одну партію танків Leopard. Про це під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, передає УНН.

Деталі 

За словами посадовиці, поставка має відбутись наприкінці червня. Водночас Роблес акцентувала увагу на зусиллях її держави для допомоги Україні, зокрема - підготовці українських солдатів.

Зазначається, що нова військова підтримка окрім бойових танків Leopard включає боєприпаси, зокрема 155-мм калібру, нову партію зенітних ракет до ППО Patriot, системи боротьби з безпілотниками, оптико-електронні системи спостереження та інше. 

Окрім ого, очікується, що Іспанія та Україна підпишуть двосторонню безпекову угоду.

Нагадаємо

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що її країна передала Україні додаткову партію ракет для систем ППО Patriot.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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