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Талибан хочет запретить настольный футбол: почему

Киев • УНН

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В афганской провинции Дайкунди талибы требуют оторвать головы фигуркам футболистов в настольном футболе. Иначе игра будет запрещена из-за религиозных соображений.

Талибан хочет запретить настольный футбол: почему

Талибан в афганской провинции Дайкунди заявил, что запретит настольный футбол, если фигуркам футболистов не оторвут головы. Об этом сообщило УНН со ссылкой на британский телеканал для диаспоры из Афганистана Afghanistan International.

Детали

Как сообщили телеканалу местные источники, группировка Талибан в провинции Дайкунди утверждает, что миниатюрные фигурки игроков напоминают идолов, а это, по их мнению, запрещено в исламе.

Источники уточнили, что талибы потребовали от клубов настольного футбола забрать головы у фигурок игроков, чтобы продолжить игру. В случае невыполнения требования игра будет полностью запрещена.

Пока талибы не сделали официального заявления о запрете.

Напомним

За последние четыре года правительство талибов все больше ограничивает или запрещает различные игры и развлекательные мероприятия в Афганистане. Так спортивное ведомство талибов приостановило деятельность Афганской шахматной федерации, объявив шахматы "харамом" - запрещенными.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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