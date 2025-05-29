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Талібан хоче заборонити настільний футбол: чому

Київ • УНН

 • 1202 перегляди

В афганській провінції Дайкунді таліби вимагають відірвати голови фігуркам футболістів у настільному футболі. Інакше гра буде заборонена через релігійні міркування.

Талібан хоче заборонити настільний футбол: чому

Талібан в афганській провінції Дайкунді заявив, що заборонить настільний футбол, якщо фігуркам футболістів не відірвуть голови. Про це повідомило УНН з посиланням на британський телеканал для діаспори з Афганістану Afghanistan International.

Деталі

Як повідомили телеканалу місцеві джерела, угруповання Талібан у провінції Дайкунді стверджує, що мініатюрні фігурки гравців нагадують ідолів, а це, на їхню думку, заборонено в ісламі.

Джерела уточнили, що таліби зажадали від клубів настільного футболу забрати голови у фігурок гравців, щоб продовжити гру. У разі невиконання вимоги гра буде повністю заборонена.

Поки таліби не зробили офіційної заяви щодо заборони.

Нагадаємо

За останні чотири роки уряд талібів дедалі більше обмежує чи забороняє різні ігри та розважальні заходи в Афганістані. Так спортивне відомство талібів призупинило діяльність Афганської шахової федерації, оголосивши шахи "харамом" - забороненими.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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