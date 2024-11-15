Тайная встреча Илона Маска с послом Ирана: что обсуждали в Нью-Йорке

В понедельник 11 ноября миллиардер Илон Маск встретился с послом Ирана ООН Амиром Саидой Иравани. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Детали

Согласно информации, переговоры бизнесмена и посланника Ирана продолжались более часа в секретном месте в Нью-Йорке и были описаны, как "позитивные" и "хорошие новости".

По словам иранских официальных лиц, разговор был сосредоточен на том, как разрядить напряжение между Вашингтоном и Тегераном.

Директор коммуникаций новоизбранного президента США Дональда Трампа, Стивен Ченг, отказался комментировать факт встречи. Воздержался от комментариев и Илон Маск.

Иран открыто обсуждает возможность новой сделки с США, несмотря на сложную историю отношений с Трампом, который во время своего первого срока вывел страну из ядерной сделки 2015 года и ввел жесткие санкции.

Хотя часть иранских властей выступает против переговоров с Трампом, многие считают, что может быть шанс достичь нового соглашения и снять санкции

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