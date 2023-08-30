Сознательных украинцев надо воспитывать с детства: в Хмельницкой области презентовали книгу детского фольклора "Грайлик"

Детали

В сборник вошли более 100 народных песен-игр, веснянки, колядки, загадки и скороговорки. Автор книги — композитор, этнограф, руководитель детского фольклорного ансамбля “Цвитень” Мария Пилипчак. Экспедиционные записи, которые легли в основу книги, Пилипчак собирала в разных регионах Украины в течение 40 лет, начиная с 1980-х годов.

“Концепция воспитания детей на основе народного материала во времена глобализации, и передача культурного наследия детям особенно в мегаполисах, — чрезвычайно важна для современности. Сознательных украинцев надо воспитывать с детства. Большая часть записей увидят свет впервые, многие из них — редкие тексты, свидетельствующие о высокой культурной модели жизни наших предков. Сегодня важно воспитать поколение детей на собственной этнической традиции, сохранить ее. Мы должны воспитать хотя бы одно поколение, которое сможет воспитывать. Большую надежду возлагаю на новое сознательное и образованное поколение родителей, которым не безразлично наше прошлое, современное и, главное, будущее. Ведь вкусы современных детей будут определять уровень культуры завтра”, — рассказывает Пилипчак.

Книга издана при поддержке Благотворительного фонда “МХП-Громаді”. 1000 экземпляров благотворители направили в музыкальные школы и дошкольные учреждения в разных регионах Украины.

“Учитель может как развивать хорошие вкусы у детей к искусству и музыке, так и наоборот „калечить“ эти вкусы. Мы присоединились к печати этой книги, потому что она может повлиять на профессиональное развитие педагогов и дать возможность воспитателям заниматься с детьми музыкой на экспертных материалах. С достижений нашего песенного творчества нужно брать лучшее, что будет помогать строить этические и эстетические вкусы детей. „Грайлик“ является именно таким материалом”, — комментирует директор БФ “МХП-Громаді” Татьяна Волочай.

Стоит отметить, что тексты и ноты сборника упорядочены таким образом, чтобы дети развивали свой творческий потенциал, работая параллельно над ритмом, пением и развитием музыкальной памяти.

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Справка

“МХП-Громаді” — украинский Благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.