Свідомих українців треба виховувати змалку: на Хмельниччині презентували книгу дитячого фольклору “Грайлик”

Деталі

У збірку увійшли понад 100 народних пісень-ігор, веснянки, колядки, загадки та скоромовки. Автор книги — композиторка, етнографка, керівниця дитячого фольклорного ансамблю “Цвітень” Марія Пилипчак. Експедиційні записи, які лягли в основу книги, Пилипчак збирала в різних регіонах України протягом 40 років, починаючи з 1980-х років.

“Концепція виховання дітей на основі народного матеріалу в часи глобалізації, і передача культурної спадщини дітям особливо в мегаполісах, — надзвичайно важлива для сучасності. Свідомих українців треба виховувати змалку. Більша частина записів побачать світ вперше, багато з них — рідкісні тексти, що свідчать про високу культурну модель життя наших предків. Сьогодні важливо виховати генерацію дітей на власній етнічній традиції, зберегти її. Ми маємо виховати хоча б одну генерацію, яка зможе виховувати. Велику надію покладаю на нову свідому й освічену генерацію батьків, яким не байдуже наше минуле, сучасне і, головне, майбутнє. Адже смаки сучасних дітей визначатимуть рівень культури завтра”, — розповідає Пилипчак.

Книга видана за підтримки Благодійного фонду “МХП-Громаді”. 1000 примірників благодійники надіслали в музичні школи та дошкільні заклади в різних регіонах України.

“Вчитель може як розвивати гарні смаки в дітей до мистецтва й музики, так і навпаки „калічити“ ці смаки. Ми доєднались до друку цієї книги, тому що вона може вплинути на професійний розвиток педагогів та дати можливість вихователям займатись з дітьми музикою на експертних матеріалах. З надбань нашої пісенної творчості потрібно брати найкраще, що буде допомагати будувати етичні та естетичні смаки дітей. „Грайлик“ є саме таким матеріалом”, — коментує директорка БФ “МХП-Громаді” Тетяна Волочай.

Варто зазначити, що тексти та ноти збірника впорядковані таким чином, щоб діти розвивали свій творчий потенціал, працюючи паралельно над ритмом, співом й розвитком музичної пам’яті.

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Довідка

“МХП-Громаді” — український Благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.