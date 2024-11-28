Света будет мало. В ДТЭК показали обновленные графики отключений для ряда областей

На фоне массированной атаки на энергообъекты Украины для жителей Киева, Киевской и Одесской области обновили графики отключений электроэнергии. В частности, для некоторых групп свет до 20: 00 будет всего два часа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ДТЭК.

Согласно новым командам Укрэнерго имеем обновленные графики отключений на сегодня. в случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграм-канале - говорится в сообщении ДТЭК.

Ракетные удары рф вызвали масштабные перебои с электроэнергией и водоснабжением в ряде регионов Украины. Миллионы людей остались без света, а в отдельных населенных пунктах проблемы с водой. поражения получили объекты критической инфраструктуры на Ровенщине, Львовщине, Волыни, Житомирщине, Ивано-Франковщине, Хмельнитчине и Херсоне.

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