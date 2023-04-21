Спутник NASA RHESSI завершил миссию: вернулся в атмосферу над Сахарой
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Космический корабль Solar Energy Imager вернулся в атмосферу Земли почти через 21 год после запуска. Исследователь солнечной активности вошел в атмосферу над регионом пустыни Сахара, сообщили в NASA, информирует УНН.
Детали
Космический корабль Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager был запущен в 2002 году на борту ракеты Orbital Sciences Corporation Pegasus XL с миссией получить изображение высокоэнергетических электронов, которые несут большую часть энергии, выделяемой во время солнечных вспышек. Это было достигнуто с помощью спектрометра изображения, который записывал рентгеновское и гамма-излучение Солнца.
Спутник RHESSI обеспечил ученых важными данными о солнечных вспышках и связанных с ними выбросами корональной массы. В результате такой активности Солнца в течение нескольких минут высвобождается энергия, эквивалентная миллиардам мегатонн тротила, которая может повлиять на Землю, включая нарушение работы электрических систем.
В течение своей миссии аппарат зафиксировал более 100 000 рентгеновских излучений, помог исследователям определить частоту, расположение и движение частиц, проследить их ускорение.
Также RHESSI улучшил измерения формы Солнца и показал, что земные гамма-вспышки – вспышки гамма-лучей, излучаемые высоко в земной атмосфере во время грозы – являются более распространенными, чем считалось ранее.
В 2018 году NASA вывело из эксплуатации RHESSI из-за проблем со связью’связью. 19 апреля 2023 года корабль вошел в атмосферу планеты над Сахарой.
Цитата
"Министерство обороны подтвердило, что космический корабль весом 660 фунтов снова вошел в атмосферу над регионом пустыни Сахара примерно на 21,3 градуса северной широты и 26 градусов восточной долготы. NASA ожидало, что большая часть космического корабля сгорит во время путешествия атмосферой, но некоторые компоненты переживут повторное вхождение", - указали в агентстве.
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Напомним
19 апреля жителей Киева обеспокоило яркое свечение в небе.
В КГВА заявили, что свечение в Киеве могло быть результатом падения на Землю спутника NASA.
NASA отрицало информацию о том, что вспышка в небе над Киевом была вызвана падением спутника. И указали тогда, что продолжают следить за спутником RHESSI.
В КГВА после этого указали, что вспышка в небе над Киевом, которую горожане могли увидеть 19 апреля, не была вызвана падением спутника NASA.
В Госкосмосе указал, что это, вероятно, был метеорит.